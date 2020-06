Wuppertaler Rat lehnt geplanten Standort für Klinik ab

Wuppertal (dpa/lnw) - Der Wuppertaler Stadtrat hat am Montagabend den geplanten Standort für eine forensische Klinik in der Stadt abgelehnt. Diese Entscheidung trafen die Stadtverordneten in geheimer Abstimmung. Sie kippten damit den Bebauungsplan für eine geplante Maßregelvollzugsklinik an der Grenze zur Nachbarstadt Velbert. Die Stadt hatte jahrelang an den Plänen für den Bau der geschlossenen Einrichtung für die Therapie sucht- und psychisch kranker Straftäter gearbeitet. Die örtliche CDU hatte im Mai überraschend erklärt, dass sie das Projekt am vorgesehenen Standort nun ablehnt.

Von dpa