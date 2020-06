Schalker Ultras üben Kritik: «Moralische Bankrotterklärung»

Gelsenkirchen (dpa) - Lange haben die Fans des FC Schalke 04 geschwiegen und konnten ihrem Unmut während der Geisterspiele keine Luft machen: Doch mit heftiger Kritik an der Clubführung melden sich nun die «Ultras Gelsenkirchen» zu Wort. In einer am Montag auf ihrer Homepage veröffentlichten Stellungnahme rechnen die Anhänger mit den Verantwortlichen des Fußball-Bundesligisten ab. Dabei geht es weniger um die sportliche Talfahrt in der Rückrunde als vielmehr über die ihrer Meinung nach sozialen Verfehlungen und Verwerfungen.

Von dpa