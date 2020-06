Uniklinik Essen richtet Muttermilchbank für Frühgeborene ein

Essen (dpa/lnw) - Frühgeborene Kinder können künftig auch an der Uniklinik Essen schon von Geburt an mit Muttermilch versorgt werden. Möglich macht dies eine sogenannte Muttermilchbank. Dort gelagerte Milch ist für frühgeborene Kinder mit einem Geburtsgewicht von unter 1500 Gramm bestimmt, wie die Leitende Oberärztin Anja Stein am Montag berichtete. Der Körper der Mütter dieser frühgeborenen Kinder sei bei der Geburt noch nicht darauf eingestellt, selbst Milch zu produzieren. Mit der Milch aus der Muttermilchbank könnten dann die ersten Tage überbrückt werden.

Von dpa