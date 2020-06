Dinslaken (dpa/lnw) - Ein Mann (31) soll in Dinslaken versucht haben, den Freund (28) seiner Schwester (27) zu töten. Er habe den 28-Jährigen mit einem Messer am Hals verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Er solle wegen versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission ermittelt.

Von dpa