Mehr Kinder mit Förderbedarf an NRW-Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw) - An den NRW-Schulen ist die Zahl der Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf gestiegen. Sie legte im Schuljahr 2019/20 um 3,8 Prozent auf 137 500 Kinder zu, wie das Statistische Landesamt IT.NRW am Montag mitteilte. An Förderschulen wuchs die Schülerzahl um 2,3 Prozent auf 77 100 Kinder, beim gemeinsamen Unterricht am allgemeinen Schulen legte die Zahl der Schüler mit Förderbedarf um 5,8 Prozent auf 60 400 Kinder zu. Damit stieg die sogenannte Inklusionsquote weiter - im Vergleich zum vorherigen Schuljahr um knapp einen Prozentpunkt auf 43,9 Prozent, wie das Statistikamt mitteilte.

Von dpa