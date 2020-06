Schlägerei und Streit nach Unfall mit vierjährigem Kind

Hagen (dpa/lnw) - Nach einem Autounfall mit einem schwer verletzten vierjährigen Kind hat es am Sonntag in Hagen eine Schlägerei und einen Massenstreit zwischen Angehörigen des Kindes und des Autofahrers gegeben. Zahlreiche Polizisten seien nötig gewesen, um die Situation zu bereinigen, teilte die Hagener Polizei am Montag mit. Kurz nach dem Unfall seien Verwandte der Verunglückten dem Mädchen ins Krankenhaus nachgefahren und hätten dort die Behandlung behindert. Die Polizei habe fünf Personen des Hauses verwiesen und die Eltern aufgefordert, sich zu mäßigen.

Von dpa