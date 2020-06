33-Jähriger bei Unfall schwer verletzt: Auto überschlagen

Hünxe (dpa/lnw) - Ein 33 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall nahe Hünxe (Kreis Wesel) aus seinem Wagen geschleudert und schwer verletzt worden. Der Mann war aus bislang unbekannter Ursache mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen massiven Stein geprallt, wie die Polizei am Montag mitteilte. In der Folge durchbrach der Wagen am Sonntagabend einen Weidezaun und überschlug sich mehrfach. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.

