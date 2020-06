Greuther Fürth holt Unentschieden bei 2:2 in Bochum

Bochum (dpa/lby) - Die SpVgg Greuther Fürth hat im letzten Auswärtsspiel dieser Saison der 2. Fußball-Bundesliga ein Remis geholt. Die Franken kamen am Sonntag beim VfL Bochum zu einem 2:2 (1:1). Branimir Hrgota hatte die Gäste beim erfolgreichsten Team nach der Corona-Pause in Front geschossen (7. Minute). Die Hausherren aber glichen vor der Pause durch Robert Tesche aus (43.) und gingen nach dem Seitenwechsel dank Jordi Osei-Tutu (52.) in Führung. Für den Endstand sorgte dann Fürths Sebastian Ernst in der 79. Minute.

Von dpa