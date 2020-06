Verdi fordert Erhalt von Karstadt-Sport-Filialen

Essen (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof aufgefordert, doch noch auf die geplante Schließung von 20 der 30 Filialen der Tochter Karstadt Sports zu verzichten. Es müsse nun darum gehen, alle Möglichkeiten, Chancen und Wege auszuschöpfen, um so viel Arbeitsplätze wie möglich zu erhalten, teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) am Sonntag mit. «Wir werden mit aller Kraft für den Erhalt der Standorte und die Zukunft der Beschäftigten kämpfen. Dafür sind jetzt Politik, Eigentümer und Vermieter in der Verantwortung», sagte Verdi-Verhandlungsführerin Conny Weißbach.

Von dpa