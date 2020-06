Mann spannt Nähfaden über Straße und verletzt Polizisten

Hamm (dpa/lnw) - Ein 29-Jähriger hat in der Nacht zum Sonntag in Hamm mit einer Holzlatte auf ein vorbeifahrendes Auto geschlagen und anschließend bei der Festnahme einen Polizisten leicht verletzt. Außerdem habe der 29-Jährige einen Nähfaden über die Fahrbahn gespannt. Ein Motorradfahrer konnte dem Seil nach Warnungen von Zeugen ausweichen, der 29-Jährige schlug daraufhin mit der Holzlatte auch nach ihm. Als die Polizisten eintrafen, habe der Mann auch sie angegriffen und einen 22-jährigen Beamten leicht verletzt. Gegen den 29-Jährigen werde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstands eingeleitet, teilte die Polizei mit.

Von dpa