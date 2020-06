Laschet: Brauchen eine neue Gründerzeit

Die gesellschaftlichen Fliehkräfte, aus denen Populisten Kapital schlügen, seien durch Corona zwar in den Hintergrund gerückt, aber nicht verschwunden. «Gleichzeitig besteht die Gefahr einer neuen Polarisierung durch die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie. Das Soziale in der Sozialen Marktwirtschaft ist in diesen Tagen mehr gefordert denn je. Wir brauchen eine neue Fairness, mit der es gelingt, die Gegensätze in unserem Land - zwischen Jung und Alt, Stadt und Land, Ost und West, Arm und Reich - zu überwinden.»