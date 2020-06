Wincent Weiss spielt Arena-Konzert in Corona-Pandemie

Köln (dpa) - Nach monatelanger Corona-Pause ist Popsänger Wincent Weiss in Köln wieder bei einem Arena-Konzert aufgetreten. «Geil! Endlich!», sagte der 27-Jährige bei seinem Bühnen-Comeback am Samstagabend, das von seinen Fans lautstark bejubelt wurde. «Wir sind die Ersten, die das glaub ich sogar europaweit machen», erklärte Weiss seinem Publikum in der Kölner Lanxess-Arena. «Wenn wir uns gut anstellen, dann können wir es öfters machen.» Das Konzert wurde von einem neuen Konzept ermöglicht, das trotz Corona-Pandemie Live-Auftritte in Konzerthallen erlauben soll.

Von dpa