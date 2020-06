Kirche kritisiert Fleischindustrie

Bonn/Köln (dpa) - Die katholische Kirche hat im Zusammenhang mit den Corona-Ausbrüchen in mehreren Fleischbetrieben «Ausbeutung und sklavereiähnliche Praktiken» angeprangert. Migranten aus Osteuropa würden mitten in Deutschland «als billige Arbeitskräfte missbraucht und in menschenunwürdigen Behausungen untergebracht», erklärte der Vorsitzende der Migrationskommission der Deutschen Bischofskonferenz und Vorsitzende der Arbeitsgruppe Menschenhandel, Weihbischof Ansgar Puff (Köln). «Die ausbeuterischen Beschäftigungsverhältnisse in der Fleischindustrie sind ein Skandal.»

Von dpa