Völler bekräftigt Haltung im Fall Havertz

Berlin (dpa) - Im Falle eines Abgangs von Nationalspieler Kai Havertz hat Leverkusens Sportchef Rudi Völler seine klare Haltung in Bezug auf den Abschluss der Europacup-Saison bekräftigt. Es sei für ihn «selbstverständlich», dass in dieser «schwierigen Zeit» ein Spieler nicht gehe, bevor die Saison nicht richtig zu Ende gespielt worden sei, sagte Völler am Samstag im TV-Sender Sky.

Von dpa