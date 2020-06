Mutmaßlicher Rechtsextremist in Psychiatrie eingewiesen

Essen (dpa/lnw) - Ein 34-jähriger mutmaßlicher Rechtsextremist aus Essen ist in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht worden. Der Mann habe an einer Tankstelle drei Männer mit einer Gaspistole bedroht und rassistisch beschimpft, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch.