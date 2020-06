Das kleine Mädchen war laut Polizei während der Tat offenbar in der Wohnung. Nach dem Tod der Frau habe der mutmaßliche Täter den Tatort offenbar mit dem Kind verlassen. Als er später festgenommen wurde, war das Mädchen bei ihm. Der Verdächtige ist nicht der Vater des Kindes. Die Dreijährige blieb äußerlich unverletzt und befindet sich in der Obhut des Jugendamtes, so die Polizei.

Die Behörde hatte am Montag in der Wohnung der Frau nach dem 24-Jährigen gesucht, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Die Ermittler fanden dabei die Leiche der 38-Jährigen. Erste Ermittlungen und eine Obduktion deuteten laut Polizei auf ein Gewaltverbrechen hin. Nach intensiver Fahndung sei der Mann am Dienstagabend von Spezialeinsatzkräften in einer Wohnung in Iserlohn festgenommen worden.