RRX-Züge sorgen für mehr Pünktlichkeit

Bielefeld (dpa/lnw) - Der Einsatz der ersten RRX-Züge hat die Pünktlichkeit auf den betroffenen Strecken in Nordrhein-Westfalen verbessert. Beim Regionalexpress 11 (Düsseldorf - Hamm - Kassel) ist die Pünktlichkeitsquote im vergangenen Jahr um nahezu 20 Prozent gestiegen, beim RE 5 (Wesel - Koblenz) erhöhte sie sich um 10 Prozent, wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Qualitätsbericht 2019 zum Schienennahverkehr in NRW hervorgeht. Der RE 5 war aufs Jahr gesehen aber die unpünktlichste Linie in NRW. Nur 60,4 Prozent der Verbindungen waren pünktlich. Als unpünktlich gilt dabei ein Zug erst, wenn er mehr als 3 Minuten und 59 Sekunden verspätet ankommt.

Von dpa