Aachen (dpa/lnw) - Das kam Anwohnern seltsam vor: In Aachen fuhr ein Auto in der Nacht ohne Licht und im ersten Gang 20 Minuten lang auf einer Straße im Kreis. Eine Streife stoppte den Wagen. Am Steuer saß ein 16-Jähriger, der das Auto seiner Mutter genommen hatte, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Von dpa