Finanzamt in Duisburg wegen Bombendrohung geräumt

Duisburg (dpa/lnw) - Die Polizei hat das Finanzamt Süd in Duisburg am Mittwochmorgen wegen einer Bombendrohung geräumt. Betroffen seien zwischen 70 und 80 Mitarbeiter, teilte eine Polizeisprecherin mit. Kurz vor neun Uhr hatte die Polizei eine Bombendrohung erhalten. «Die Polizei durchsucht derzeit das Gebäude und untersucht, was an der Drohung dran ist», so die Sprecherin. Publikumsverkehr habe es an diesem Morgen coronabedingt nicht gegeben.

Von dpa