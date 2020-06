Innenstädte werden Hitzeinseln: Online-Tool soll helfen

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den dicht bebauten Innenstädten von Nordrhein-Westfalen ist es im Sommer teilweise bis zu zehn Grad wärmer als im Umland. Das kann bei den Bewohnern leicht zu Hitzestress führen. Eine hitzeangepasste Quartiersplanung werde deshalb künftig immer wichtiger, sagte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Zur Erleichterung dieser Planung in den Kommunen ist jetzt ein sogenanntes Online-Tool entwickelt worden.

Von dpa