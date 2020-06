Unfall auf A3: Zwei Verletzte und längerer Stau

Duisburg (dpa/lnw) - Nach einem Unfall am Autobahnkreuz Oberhausen-West hat es am Mittwochmorgen einen längeren Stau auf der A3 in Fahrtrichtung Köln gegeben. Die Fahrbahn in Richtung Köln war rund 80 Minuten gesperrt, wie die Polizei mitteilte. In Höhe der A42 war es zu einem Auffahrunfall im stockenden Berufsverkehr gekommen. Zwei Männer (30/39 Jahre alt) wurden schwer verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Die verletzten hatten in einem Wagen gesessen, gegen den ein Pickup eines 53 Jahre alten Fahrers gefahren war.

Von dpa