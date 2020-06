Rose verkündet nach Gladbach-Sieg Saison-Aus für Thuram

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbach muss im Endspurt um die Champions-League-Qualifikation ohne Stürmer Marcus Thuram auskommen. Auch Top-Scorer Alassane Plea wird höchstens noch im letzten Saisonspiel gegen Hertha BSC am 27. Juni zum Einsatz kommen. «Bei Marcus keine Chance. Die Saison ist gelaufen. Da reden wir langsam auch über eine OP», sagte Borussen-Coach Marco Rose am Dienstag nach dem 3:0 (2:0) gegen den VfL Wolfsburg. In Thuram und Plea hatten den Gladbachern bereits am Dienstag die besten Scorer verletzt gefehlt. Vor dem Spiel hatte Rose noch den Eindruck vermittelt, dass beide in dieser Saison noch einmal spielen könnten.

Von dpa