Baumgart wechselt auf fünf Positionen gegen Union Berlin

Berlin (dpa) - Trainer Steffen Baumgart hat für das möglicherweise entscheidende Spiel im bereits aussichtslosen Kampf des Tabellenletzten SC Paderborn um den Klassenverbleib seine Startelf auf fünf Positionen verändert. In der Abwehr rücken Uwe Hünemeier und Gerrit Holtmann in die Anfangsformation, in der Offensive bringt Baumgart Streli Mamba, Ben Zolinski und Marlon Ritter.

