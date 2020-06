Loveparade-Unglück: Hilfen sollen verbessert werden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zehn Jahre nach der Loveparade-Katastrophe will eine breite Landtagsmehrheit die Hilfen für Opfer verbessern. «Die Fraktionen von CDU, SPD, FDP und Grünen im Landtag bringen anlässlich des Jahrestags der Tragödie einen Antrag ins Parlament ein, mit dem die Hilfe für Opfer verbessert wird», heißt es in einer gemeinsamen Erklärung am Dienstag, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zudem fordern die Fraktionen weitere Expertenberatungen über die Sicherheit bei Großveranstaltungen und das Aufarbeiten von Unglücksfällen. Bei der Loveparade am 24. Juli 2010 starben in Duisburg 21 Menschen im Gedränge, 650 Menschen wurden verletzt.

Von dpa