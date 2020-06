Laschet unterrichtet Landtag erneut über Corona-Maßnahmen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Kurz vor der parlamentarischen Sommerpause will NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) das Plenum am 24. Juni (Mittwoch) noch einmal über die Maßnahmen der Landesregierung in der Corona-Krise informieren. Die Staatskanzlei beantragte am Dienstag nach dpa-Informationen eine Unterrichtung zum Thema «Verantwortungsvolle Normalität gestalten - Nordrhein-Westfalen sozial und wirtschaftlich stärken». Eine Unterrichtung des Landtags ist eine Art kleine Regierungserklärung.

Von dpa