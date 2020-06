Soziale Arbeit soll nach Corona-Krise digitaler werden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Schuldnerberatung oder Senioren-Treffen per Video-Schalte und Internet für alle Altenheime - die Corona-Krise soll der sozialen Arbeit in vielen Bereichen zu einem Digitalisierungsschub verhelfen. Durch die Kontaktbeschränkungen etwa in Heimen für Senioren oder Menschen mit Behinderung oder bei sozialen Diensten seien gewohnte Gruppentreffen, Freizeit- und Beratungsangebote oft nicht mehr möglich, sagte der Stiftungsratsvorsitzende der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW, Peter Preuß, am Dienstag in Düsseldorf. «Manche Menschen erreichen wir nicht mehr, oder sie kommen nicht mehr.» Daher habe die Stiftung ein Förderprogramm in Höhe von zehn Millionen Euro aufgelegt, mit dem gemeinnützige Träger von Einrichtungen der Freien Wohlfahrtshilfe Digitalisierungsprojekte finanzieren können.

Von dpa