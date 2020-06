Schalke-Coach zu Europa League: «Nicht der richtige Ansatz»

Gelsenkirchen (dpa) - Schalke-Coach David Wagner verschwendet derzeit keinen Gedanken mehr an einen Startplatz für die Europa League. «Darüber nachzudenken, ist für uns nicht der richtige Ansatz. Wir haben in der Rückrunde nur ein Spiel gewonnen», sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten am Dienstag mit Bezug auf die anhaltende Negativserie von zuletzt 13 Punktspielen ohne Sieg.

Von dpa