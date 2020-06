SPD: Vorschläge für härtere Strafen bei Kindesmissbrauch

Düsseldorf (dpa/lnw) - Als Konsequenz aus den zahlreichen Missbrauchsfällen in Nordrhein-Westfalen will die SPD-Landtagsfraktion den Druck auf den Bund für schnelle Strafverschärfungen erhöhen. Fraktionschef Thomas Kutschaty legte am Dienstag konkrete Vorschläge der Fraktion für höhere Strafen bei Kindesmissbrauch und der Verbreitung von Kinderpornografie vor. Die schwarz-gelbe NRW-Landesregierung forderte er auf, sich dafür in einer Bundesratsinitiative stark zu machen. Die Missbrauchsfälle von Lügde, Bergisch Gladbach und zuletzt Münster «zeigen nur die Spitzen des Eisbergs der wahren Dimension der Gewalt, die Kinder erleiden müssen», sagte Kutschaty. Die Landesregierung habe zwar dreimal Bundesratsinitiativen angekündigt, diese aber nicht umgesetzt.

Von dpa