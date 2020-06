Einsatz von Aue-Kapitän Männel gegen Bochum fraglich

Aue (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist FC Erzgebirge Aue bangt vor dem Heimspiel am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Bochum um den Einsatz von Kapitän Martin Männel. Der 32 Jahre alte Torhüter hatte sich im Auswärtsspiel beim FC St. Pauli an der Schulter verletzt. «Martin war am Montag zu ersten Untersuchungen im Krankenhaus. Die genaue Diagnose steht noch aus. Es steht definitiv ein nicht so kleines Fragezeichen hinter seinem Einsatz», sagte Trainer Dirk Schuster am Dienstag auf der Pressekonferenz.

Von dpa