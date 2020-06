Polizei will Nachwuchssuche mit Talentscouts ausweiten

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Das nordrhein-westfälische Innenministerium will die Nachwuchssuche bei der Polizei mit Hilfe sogenannter Talentscouts intensivieren. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) kündigte am Montag bei einem Besuch des Pilotprojekts in Gelsenkirchen laut einem Polizeisprecher an, dass das Modell zunächst auf größere Behörden ausgedehnt werden soll. Nähere Einzelheiten nannte er nicht.

Von dpa