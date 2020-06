Moped-Fahrrad: Polizei stoppt «nicht alltägliches Fahrzeug»

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die Verwandlung eines Fahrrads in ein kleines Moped hat einem Mann aus Gladbeck eine Anzeige eingebracht. Wie die Polizei in Gelsenkirchen am Montag berichtete, war Polizisten sein Fahrrad mit Mopedgeräuschen aufgefallen. Der 25-Jährige hatte es zu einem Kleinkraftrad mit Motor und ein Tank aufgerüstet. Da alle Dokumente fehlten - die Betriebserlaubnis für den Umbau, eine Versicherung und die Fahrerlaubnis, gibt es nun ein entsprechendes Verfahren. Das Fahrrad mit Tank und Motor wurde sichergestellt. Kommentar der Polizei: «Ein nicht alltägliches Fahrzeug».

Von dpa