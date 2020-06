Linksextremistische MLPD will Lenin-Statue enthüllen

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Die wegen der Corona-Pandemie Mitte März abgesagte Aufstellung einer Lenin-Statue in Gelsenkirchen soll an diesem Samstag nachgeholt werden. Die linksextremistische Partei MLPD will auf ihrem Grundstück vor ihrer Zentrale eine 2,15 Meter hohe Statue des Revolutionärs Wladimir Iljitsch Lenin (1870-1924) errichten. Ein von der Stadt unter Verweis auf den Denkmalschutz erlassener Baustopp war vom Oberverwaltungsgericht NRW kassiert worden. Zu der feierlichen Enthüllung der öffentlich sichtbaren Statue erwartet die Partei mehr als 300 Gäste. Mehrere Fernsehsender wollten darüber berichten, darunter seien auch drei Sender aus Russland, sagte ein Parteisprecher am Montag.

Von dpa