Wegen Brexit: Bonn bewirbt sich um Wetter-Niederlassung

Die Bewerbungsfrist läuft am 30. September 2020 ab. Sollte Deutschland den Zuschlag erhalten, will die Bundesregierung in einen Neubau im Stadtteil Bad Godesberg für 320 Mitarbeiter investieren. Bereits im ersten Halbjahr 2021 könnten die ersten Beschäftigten in eine Zwischenlösung einziehen. Der Neubau wäre Mitte 2023 bezugsfertig.