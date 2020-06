Gisdol zu Kölner Profis: «Will es nicht noch einmal sehen»

Köln (dpa) - Nach der schwachen Vorstellung im vergangenen Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin (1:2) hat Trainer Markus Gisdol einen unmissverständlichen Appell an die Mannschaft des 1. FC Köln geschickt. «Wir alle möchten die Saison nicht im Ansatz auslaufen lassen. Wir sind Profisportler und haben eine Verantwortung für den Verein und die Fans. Das muss ein Ausrutscher gewesen sein. Ich will es nicht noch einmal sehen», erklärte der Chefcoach am Montag vor dem rheinischen Derby bei Bayer Leverkusen (Mittwoch, 20.30 Uhr/Sky).

Von dpa