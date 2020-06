Gladbach ohne Thuram und Plea gegen Wolfsburg

Mönchengladbach (dpa/lnw) - Borussia Mönchengladbach muss im Spiel gegen den VfL Wolfsburg (Mittwoch, 18.30 Uhr/Sky) auf seine beiden Top-Stürmer Marcus Thuram und Alassane Plea verzichten. Bei Thuram, der sich am Samstag beim FC Bayern München (1:2) am Sprunggelenk verletzt hatte, gab Trainer Marco Rose am Montag indes leichte Entwarnung. «Es ist nicht sonderlich schlimm. Es ist nichts kaputt, wahrscheinlich hat er sich etwas gedehnt. Da müssen wir schauen, wie es sich weiter entwickelt», sagte Rose.

Von dpa