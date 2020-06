Polizei: Zahlreiche «Tumultlagen» in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im ersten Halbjahr 2020 hat es laut einer ersten Übersicht der Polizeibehörden 27 «Tumultlagen» in NRW gegeben. 2019 waren es im gesamten Jahr 93, in 2018 sogar 179. Vergangenes Jahr waren dabei zwölf Mal «Bezüge zur Clankriminalität» erkennbar, so das Innenministerium in einem Bericht an den Landtag. Für das laufende Jahr sei diese Zahl noch nicht ausgewertet.

Von dpa