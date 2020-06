Creditreform: Insolvenzgefahr ist in NRW besonders groß

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Insolvenzgefahr ist für Unternehmen in Nordrhein-Westfalen größer als in fast allen anderen Bundesländern. Mit 76 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen gehörte das bevölkerungsreichste Bundesland in den ersten sechs Monaten dieses Jahres erneut zu den Spitzenreitern im deutschlandweiten Pleiteranking der Wirtschaftsauskunftei Creditreform. Schlechter schnitten im bundesweiten Vergleich nur Bremen mit 116 und Berlin mit 92 Insolvenzen je 10 000 Unternehmen ab, wie Creditreform am Montag in Düsseldorf mitteilte.

Von dpa