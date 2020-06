Weniger Ehen und weniger Geburten 2019 in NRW

Düsseldorf (dpa/lnw) - In Nordrhein-Westfalen sind im vergangenen Jahr 2,3 Prozent weniger Ehen zwischen Männern und Frauen geschlossen worden als im Vorjahr. Ihre Zahl sank von rund 88 400 auf etwa 86 400 Hochzeiten, wie das Statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf mitgeteilt hat. Männer waren bei ihrer ersten Heirat durchschnittlich 34 Jahre alt, Frauen 31 Jahre.