Baumgart will stolzen Erstliga-Abschied

Der Abstieg der Paderborner könnte bereits am Dienstagabend besiegelt werden, denn drei Spieltage vor dem Ende der Saison hat der Tabellen-18. acht Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Obwohl seine Mannschaft spätestens seit dem 1:5 gegen Werder Bremen so weit abgeschlagen ist, sieht Baumgart das einjährige Gastspiel in der Bundesliga als Erfolg an. «Wir haben viel erreicht», sagte der 48-Jährige im ZDF-Morgenmagazin. «Wenn die Corona-Krise nicht gewesen wäre, hätten wir den Verein entschuldet. Wir stehen auf sehr soliden Beinen. Wir haben die Marktwerte der Spieler verbessert. Wir konnten uns - auch wenn wir nicht so erfolgreich gespielt haben, wie wir das wollten - ein klares Gesicht geben. Das war wichtig für uns.»