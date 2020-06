Geldautomat in Wassenberg gesprengt

Wassenberg (dpa/lnw) - Unbekannte Täter haben in Wassenberg im Kreis Heinsberg einen Geldautomaten gesprengt und sind geflüchtet. Ob sie Bargeld erbeuten konnten sei noch unklar, teilte die Polizei Heinsberg am Montagmorgen mit. In der Nacht hatten Anwohner einen lauten Knall gehört. Laut Zeugenaussagen seien zwei Personen mit einem dunklen Auto geflüchtet. Durch die Explosion wurde das Gebäude der Bankfiliale stark beschädigt. Eine Wohnung über der Bank musste evakuiert werden. Eine vorläufige Schadenshöhe wollte die Polizei nicht benennen.