NRW stehen weitere regnerische Tage bevor

Essen (dpa/lnw) - Nach dem heftigen Starkregen der vergangenen Tage bleibt es auch zu Beginn der Woche regnerisch in Nordrhein-Westfalen. Der Regen sei aber kein Vergleich zum Wochenende, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen mit. Stattdessen werde es am Montag dauerhaft leicht bis mittelmäßig regnen. Besonders betroffen bleibe Ostwestfalen. Im Laufe des Tages kann die Wolkenfront laut dem Wetterexperten Richtung Aachen ziehen und dort für Gewitter sorgen. Auch am Dienstag kommt es zu Schauern mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 24 Grad.

Von dpa