Schalke ohne Raman und Gregoritsch, Bayer wieder mit Havertz

Gelsenkirchen (dpa) - Der FC Schalke 04 muss im Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag ohne zehn verletzte Spieler auskommen. Zu den schon bekannten neun Ausfällen gesellte sich noch Stürmer Benito Raman, der wegen Rückenproblemen passen muss, wie der Revierclub vor dem Anpfiff per Twitter bekanntgab. Michael Gregoritsch sitzt nur auf der Bank. Dafür kehrt der zuletzt gesperrte Weston McKennie in die Startelf zurück und U19-Kapitän Can Bozdogan kommt zu seinem Bundesliga-Debüt. Auch Ahmed Kutucu erhält einen Chance von Beginn an.

Von dpa