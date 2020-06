NRW-Trend: Laschet verliert in der Wählergunst

Wenn an diesem Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CDU auf 37 Prozent, 3 Prozentpunkte weniger als im April. Die FDP läge unverändert bei 7 Prozent - damit hätte das schwarz-gelbe Regierungsbündnis keine Mehrheit mehr im Düsseldorfer Landtag. Die SPD könnte nach ihrem Negativergebnis vom April leicht zulegen und käme auf 20 Prozent (plus 1), gleichauf mit den Grünen (unverändert). Die AfD erhielte 7 Prozent (plus 1). Die Linken würden mit unverändert 4 Prozent den Einzug in den Landtag verpassen.