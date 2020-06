Zorc bestätigt: Einigung mit Bürki über Vertragsverlängerung

Düsseldorf (dpa) - Borussia Dortmund hat sich mit Torhüter Roman Bürki über eine Vertragsverlängerung geeinigt. «Wir sind in guten Gesprächen. Wir haben uns final geeinigt und werden das in den nächsten Tagen auch finalisieren», sagte Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc nach dem 1:0 (0:0) am Samstag bei Fortuna Düsseldorf. «Ich freue mich und hoffe, dass wir nächste Woche einen Termin finden, um die Sache unter Dach und Fach zu bringen», sagte Bürki bei Sky.

Von dpa