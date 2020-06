Düsseldorf bestätigt Interesse am Europa-League-Finalturnier

Düsseldorf (dpa) - Düsseldorf und weitere Städte in Nordrhein-Westfalen werden offenbar durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) als mögliche Standorte für ein Finalturnier der Europa League im August 2020 in Betracht gezogen. Die Stadt Düsseldorf bestätigte am Freitag der «Rheinischen Post» das Interesse des DFB.