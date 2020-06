360 Abstandskreise am Rhein: Hinweis auf Corona-Regeln

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Wetter ist sommerlich und lockt Richtung Rhein: Damit kein Spaziergänger die Corona-Regeln vergisst, hat die Stadt Düsseldorf jetzt an besonders beliebten Plätzen am Rhein insgesamt 360 weiße Abstandskreise auf den Boden malen lassen. 70 Kreise mit einem Durchmesser von je drei Metern wurden laut Mitteilung der Stadt am Burgplatz und auf der Freitreppe zum Rheinufer aufgezeichnet. 190 Kreise wurden im Rheinpark aufgemalt und weitere 100 auf der Rheinwiese am Apollo-Varieté.

Von dpa