Gewitter und Starkregen: Ungemütliches Wochenende erwartet

Essen (dpa/lnw) - Das Wochenende in Nordrhein-Westfalen bringt teils heftige Gewitter, Starkregen und Hagel mit sich. «Es wird sehr ungemütlich», sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag. Der Start ins Wochenende am Freitag bleibt aber zunächst angenehm mit Temperaturen zwischen 24 und 28 Grad, viel Sonnenschein und überwiegend trocken. Im weiteren Tagesverlauf ziehen vom Westen her dichte Wolken über das Land. Vor allem westlich des Rheins könnten nachts dann Schauer und einzelne Gewitter mit Starkregen auftreten.

Von dpa