Haaland beim BVB vor Comeback: Reus-Rückkehr weiter offen

Dagegen lässt das Comeback von Marco Reus weiter auf sich warten. Der BVB-Kapitän ist zwar seit wenigen Tagen zurück im Mannschaftstraining, aber noch immer nicht voll belastbar. Favre ließ offen, ob Reus noch in dieser Saison zum Einsatz kommt: «Wir hoffen alle, dass es so schell wie möglich geht und er wieder spielen kann.» Der 31 Jahre alte Nationalspieler hatte sich Anfang Februar im Pokalspiel bei Werder Bremen verletzt und sollte nach ersten Vereinsangaben nur vier Wochen fehlen.

Vor einer Rückkehr in die Startelf steht Mats Hummels. Er hatte am vergangenen Spieltag wegen einer Gelbsperre gefehlt und war von Emre Can im Abwehrzentrum sehr gut vertreten worden. Es gilt dennoch als wahrscheinlich, dass Can gegen Düsseldorf wieder ins defensive Mittelfeld zurückkehrt. Sportdirektor Michael Zorc verwies auf die Vielseitigkeit des Wintertransfers von Juventus Turin: «Die Flexibilität macht ihn aus. Das war für uns mit ein Grund, tiefer in die Tasche zu greifen und ihn zu verpflichten. Er ist in der Lage, sich schnell umzustellen.»

Dass der Tabellen-16. aus Düsseldorf mit aller Kraft den drohenden Abstieg verhindern will, erschwert die Aufgabe der Borussia nach Einschätzung von Zorc nur bedingt: «Bei allen Spielen bis zum Saisonende geht es für unseren Gegner noch um etwas. Es werden alle motiviert sein.»