Verfassungsgerichtshof tagt erstmals in Eingangshalle

Münster (dpa/lnw) - Wegen der Corona-Krise verlegt der Verfassungsgerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalen seine nächste mündliche Verhandlung an einen ungewöhnlichen Ort. Die obersten NRW-Verfassungsrichter werden am kommenden Dienstag in ihren roten Roben nicht wie gewohnt im großen Sitzungssaal des Oberverwaltungsgerichts (OVG) tagen, sondern in der Eingangshalle des Gebäudes in Münster, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur berichtete.

Von dpa