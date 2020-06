Mahnmal: Grundstückseigentümer bestreitet Verkaufsgespräch

Köln (dpa/lnw) - Die Diskussion um das geplante Mahnmal an der Kölner Keupstraße geht in die nächste Runde: Die Grundstückseigentümer haben handfeste Verkaufsgespräche mit der Stadt Köln bestritten. Zwar habe es «einige Gespräche mit der Stadt über die Entwicklung auf dem Grundstück» gegeben, aber «kein konkretes Verkaufsgespräch», sagte der Sprecher der Eigentümergemeinschaft, Bernd Odenthal. Das Mahnmal soll an den Nagelbombenanschlag des NSU in Köln-Mülheim erinnern.

Von dpa